القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا كارل نيهامر، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.كما تطرق الجانبان إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة في هذا الصدد.// انتهى //16:59ت م0087