جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسيعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية اجتماعه العام السنوي الثالث والعشرين للمجلس خلال الفترة من 9 – 8 مايو القادم بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وحضور قادة الصناعة وأصحاب المصلحة والخبراء في مجال التمويل الإسلامي.وسيعقد على هامش الاجتماعات السنوية ندوة إطلاق تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2023 للاطلاع على رؤى وتوقعات قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول إدارة المواهب في الصناعة المالية والممارسات الرائدة في جذبها والاحتفاظ بها في سبيل توسع ونجاح المؤسسة، إلى جانب التعرف على التوجهات الرئيسية التي تؤثر على إدارة المواهب، ودور التكنولوجيا الناشئة في تحسين إدارة المواهب، والخطط الإستراتيجية للاستفادة من المواهب والقدرات الداخلية لتحقيق النمو.// انتهى //17:12ت م0088