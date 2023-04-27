الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية فاتح أولوسوي.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وتطوير علاقات التعاون الخليجية-التركية وتنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مجلس التعاون وتركيا عام 2005م، ومذكرة التفاهم الخاصة بالحوار الإستراتيجي بينهما، الموقعة عام 2008، وبناء على مخرجات الاجتماعات الوزارية الخليجية-التركية المشتركة التي عقدت في إطار الحوار الإستراتيجي بين الجانبين.وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومسيرة عمل اللجان والفرق الفنية التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وذلك تحضيراً للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي المزمع عقده قبل نهاية العام.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //18:01ت م0091