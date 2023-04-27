عمّان 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساختتمت اليوم في مركز تدريب اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الدورة التدريبية المتخصصة في أساسيات بناء التحقيق الصحفي المعمق التي نظمها الاتحاد، بمشاركة عدد من الصحفيين من وكالات الأنباء.وسلطت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام الضوء على مهارات وقواعد بناء التحقيقات الصحفية المعمقة، ومهارات إجراء المقابلات الصحفية المؤثرة, إلى جانب أساليب ربط مسار التحقيقات بالتدريب.وأشار مدير وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فيروز مبيضين، إلى أهمية الدورات في صقل مهارات وخبرات الصحفيين في وكالات الأنباء العربية التي تعد بيوتا للخبرة الإعلامية، بالإضافة إلى مواكبتهم آخر المستجدات المهنية؛ بما يسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي العربي.بدوره أكد أمين الاتحاد الدكتور فريد أيار، حرص الاتحاد لمواصلة عقد الدورات المتخصصة والنوعية، التي تستهدف رفع كفايات الصحفيين في وكالات الأنباء العربية، وإثراء خبراتهم بمزيد من التجارب النظرية والعملية.// انتهى //18:08ت م0092