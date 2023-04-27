جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أمس بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لعزيز كودراتوف في طشقند.ووقع الطرفان على هامش اللقاء اتفاقيات تمويل بقيمة 396.7 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنمية الريفية، وتحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة.وسيقدم البنك الإسلامي للتنمية بموجب الاتفاقيات تمويلًا بقيمة 106.7 ملايين دولار لدعم إعادة بناء وتطوير الطرق في أوزبكستان، وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وضمان الحركة الآمنة للبضائع والأشخاص ، فيما سيعمل مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي تبلغ تكلفته 260 مليون دولار على تمكين المجتمعات المحلية، وتحسين وصولهم إلى البنية التحتية الجيدة، وتعزيز معرفتهم بممارسات الزراعة الذكية مناخياً، مما يسهم في الحد من الفقر الريفي في أوزبكستان.وتنص الاتفاقية الثالثة لمشروع تعزيز الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة بقيمة 30 مليون دولار، الأمر الذي سيدعم هدف حكومة أوزبكستان في تحقيق الالتحاق الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة، بهدف تعزيز الوصول إلى مرافق تعليم الطفولة المبكرة الجيدة وتحسين جودة بيئات التعلم المبكر في أوزبكستان.// انتهى //18:09ت م0093