جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام التالية: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //18:10ت م0094