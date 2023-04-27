عام / شرطة محافظة جدة تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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