الرياض 07 شوال1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسشاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معرض "Sea Asia 2023" المقام في سنغافورة خلال المدة 25 - 27 أبريل الجاري، الذي تُنظمه مؤسسة سنغافورة البحرية، المتخصصة في مجال الصناعات والمنتجات البحرية وعرض الفرص التجارية في مجال النقل والشحن البحري، وذلك بحضور ومشاركة العديد من الجهات المهتمة بهذا المجال من مختلف دول العالم.واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، الخدمات الجمركية التي تُقدمها والحلول المرتبطة بتيسير التجارة، أبرزها مبادرة الفسح خلال ساعتين، وبرنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد)، والذي يُعد من أبرز البرامج التي تُقدمها الهيئة للقطاع الخاص، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة، كما تضمنت مشاركة الهيئة التعريف بالخدمات الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.وتأتي مشاركة "الزكاة والضريبة والجمارك" في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية، والالتقاء بنظرائها في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات، إلى جانب التأكيد على دورها الذي تقوم به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تُقدمها، وضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يُحقق رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، كما تُحقق هذه المشاركة الخروج بمكتسبات، من أبرزها تعزيز دور المملكة في السوق العالمي من خلال عرض وتقديم الخدمات والحلول الرقمية والتقنية في العمل الجمركي، بالإضافة إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي.يُشار إلى أن معرض "Sea Asia" يُعد منصة عالمية رائدة لاستعراض فرص التطوير في الصناعة البحرية والفرص أيضًا المتاحة في قطاعي النقل والشحن والتعرف على أحدث الابتكارات والخدمات في هذا المجال، ويشهد المعرض اهتمامات واسعة لما يقرب من 15000 مشارك دولي، وأكثر من 400 عارض يمثلون أكثر من 70 دولة حول العالم.// انتهى //18:18ت م0095