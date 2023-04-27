باريس 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة "اليونسكو"، ومسؤولي الملحقيات السعودية، ومجموعة من المسؤولين الفرنسيين، والبرلمانيين، والسفراء المعتمدين، وعدد من رؤساء المنظمات الأهلية والشخصيات الدينية في فرنسا، ورجال الفكر والإعلام.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //19:25ت م0106