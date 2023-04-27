الجوف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 360 خيمة و360 حقيبة إيوائية للنازحين في عدة مناطق بمحافظة الجوف، استفاد منها 2.160 نازح، وذلك ضمن مشروع طوارئ الإيواء لمحافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها.ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //19:45ت م0108