إدلب 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,753 سلة غذائية و1.753 حقيبة نظافة في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 1.753 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //19:45ت م0109