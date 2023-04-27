دوشنبه 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسواصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة التي شملت البطانيات و فحم التدفئة وسخانات الماء في منطقة تيمور ماليك التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان ، استفاد منها 150 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول ذات الاحتياج حول العالم.// انتهى //19:57ت م0111