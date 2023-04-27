الجوف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 133 طناً و750 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الصديهات، مشينيقة، الريان، الحرج بمحافظة الجوف، استفاد منها 17.500 فرد من الفئات الأشد احتياجاً.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023م.// انتهى //19:59ت م0112