اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 133 طناً من السلال الغذائية في عدة مناطق بمحافظة الجوف
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
الجوف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 133 طناً و750 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الصديهات، مشينيقة، الريان، الحرج بمحافظة الجوف، استفاد منها 17.500 فرد من الفئات الأشد احتياجاً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023م.
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19:59ت م
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