اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 42 ألف كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بسوريا
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
حلب/إدلب 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 42.960 كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية ، استفاد منها 257.760 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
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19:59ت م
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