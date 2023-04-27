حلب/إدلب 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 42.960 كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية ، استفاد منها 257.760 فرداً.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //19:59ت م0113