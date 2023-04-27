طريف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستعدّ مدرسة حطين بمحافظة طريف من أقدم المدارس بمنطقة الحدود الشمالية، ويعود تاريخ إنشائها عام 1371 هـ 1951م، حيث قامت شركة "التابلاين" بإنشائها على خط الأنابيب، وكانت تتبع في تلك الفترة تعليم منطقة المدينة المنورة ثم تعليم الدمام ثم تحولت إلى وزارة المعارف عام 1373هـ بصفتها أولى المدارس النظامية.وتشهد المدرسة آنذاك بداية نشأة التعليم في المنطقة، حيث تخرج منها أول دفعة 9 طلاب، ولازالت حتى يومنا هذا تخرج العديد من الأجيال ومحافظة على طابع البناء الأساسي والقديم رغم عمليات الترميم العديدة التي مرت بها .ويسرد قائد المدرسة الحالي حسين الحازمي في حديثه لـ واس إن مدرسة حطين تميزت في تلك الفترة بوجود ملاعب رياضية ( كرة القدم و الطائرة والسلة )، ومسرح كانت تقام عليه مسرحيات وبرامج ترفيهية وأناشيد خاصة بالمناسبات مع نهاية كل موسم دراسي، كما تعرض عليه من قبل شركة "التابلاين" أفلام سينمائية في فترة المساء وكان يحضرها الكثير من سكان محافظة طريف، ومن أشهر الأفلام التي عرضت تلك الفترة فيلم توثيق محطات خط الأنابيب من القيصومة إلى لبنان ( بيروت )، وكانت الفصول الدراسية في تلك الفترة تحتوي على نظام تدفئة كهربائية، حيث لايزال يعمل حتى يومنا هذا .وتحتفظ المدرسة بمبناها وتصميمها التراثي، وفنون الهندسة المعمارية، وما تحتضنه هذه العمارة من إرث معماري وتاريخي وتعليمي كونها أقدم المدارس الحكومية النظامية، من خلال انطلاقها عام 1371هـ بمثابة النقلة الحضارية والتعليمية في المنطقة آنذاك.// انتهى //20:02ت م0114