الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة في لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم وعودتهم إلى بلدانهم آمنين مطمئنين.// انتهى //20:08ت م0116