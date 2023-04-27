الرباط 7 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم،على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.14 %، عند 10.469,77 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22 % ليستقر عند 840,12 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1 % بمجموع 783,39 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.17 % بمجموع 8.664,24 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 543 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:11ت م0122