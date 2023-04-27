اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
الرباط 7 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم،على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.14 %، عند 10.469,77 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22 % ليستقر عند 840,12 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1 % بمجموع 783,39 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.17 % بمجموع 8.664,24 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 543 مليار درهم مغربي.
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21:11ت م
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