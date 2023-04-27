الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسانتهت مباراتا الطائي ضد أبها والعدالة أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وحقق فريق الطائي الفوز على أبها بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، فيما تلقَّى فريق التعاون الخسارة من مستضيفه العدالة، بهدفين لهدف، في مواجهة شهدها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وبهذه النتائج، رفع الطائي رصيده للنقطة 31 في المركز السابع، خلف التعاون صاحب المركز السادس بـ37 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 27 في المركز العاشر، ويقبع العدالة في المركز الرابع عشر بـ21 نقطة.// انتهى //21:38ت م0124