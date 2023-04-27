تبوك 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسكشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك عن القبض على (4) متهمين مسلحين، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملًا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرًا لإخفائها، ونتج عن ذلك ضبط (12,800) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //21:43ت م0125