جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأجرى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم - اتصالاً هاتفياً بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله تطورات الأوضاع في السودان.وأكد الجانبان أهميةَ التنسيق بين المنظمتين في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة،وشدَّدا على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.// انتهى //21:43ت م0126