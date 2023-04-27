الكرم 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستشارك المملكة - ممثلة بالملحقية الثقافية السعودية في تونس- يوم غد في معرض تونس الدولي للكتاب 2023 في دورته السابعة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية بعنوان " حلق بأجنحة الكتاب "، وتستمر حتى 7 مايو القادم بالعاصمة التونسية، وذلك من خلال جناح موحد يضم 18 جهة من الوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمية السعودية التي تقدم أحدث إصداراتها ونتاجها الفكري والعلمي والثقافي، من بينها وزارة التعليم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وتعرض الجهات المشاركة في هذه المناسبة الثقافية - التي تستضيفها تونس لمدة 10 أيام- مجموعة مميزة وحديثة من المطبوعات المتنوعة تتمثل في الكتب بمختلف مجالاتها والدوريات العلمية؛ بهدف التعريف بالحركة العلمية والثقافية للجهات الحكومية وغير الحكومية السعودية التي تثري المشهد العلمي والبحثي والثقافي، إضافةً إلى قصص الأطفال، وتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على زوار الجناح طيلة أيام المعرض.من جانبها حرصت الملحقية الثقافية على مشاركة نخبة من المثقفين السعوديين في البرنامج الثقافي المشترك الذي يجمع مثقفين من المملكة وتونس، في مجالات " الشعر، والرواية، والإعلام، وفنون التصوير، والخط العربي"،إذْ تعد فرصة مهمة لإبراز الطاقات الإبداعية والخصوصية السعودية في مختلف هذه المجالات، ومد جسور التواصل المعرفية مع المختصين والمهتمين في تونس في هذه الفعاليات الثقافية المتنوعة في عملية تلاقي وتبادل ثقافي تعكس توجه المملكة لتعزيز الشراكات والأنشطة الثقافية المشتركة مع الدول الأخرى.ويأتي تصميم جناح المملكة بطريقة مختلفة عن الدورات السابقة، حيث جرى مراعاة رمزية وحضور الكتاب الورقي مع الأدوات الإلكترونية من شاشات تفاعلية، وإبراز لمكانة المملكة في مثل هذه المناسبة الفكرية والثقافية.يذكر أن معرض تونس الدولي للكتاب يسجل مشاركة 323 عارضًا يمثلون 22 دولة، وذلك بزيادة أكثر من 100 عارض مقارنةً بالدورة الماضية، كما يضم المعرض نحو 500 ألف عنوان، كما رصدت إدارة الدورة ست جوائز خاصة بالمبدعين في المجالين الأدبي والفكري، وجائزتين للنشر.// انتهى //21:53ت م0127