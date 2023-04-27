أديس أبابا 7 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسدعا رئيس جمهورية جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي غزالي أسوماني طرفي النزاع في السودان إلى "الوقف الفوري للأعمال العسكرية" واستئناف المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة.وأوضح بيان صادر عن الهيئة القارية اليوم أن الرئيس يتابع"بقلق بالغ" تطور الوضع في السودان، مشيراً إلى أن محادثاته الهاتفية التي أجراها مع قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع العقيد محمد حمدان دقلو كانت "بناءة وواعدة"، داعياً الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لجهود الهيئة القارية الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان.//أنتهى//22:55ت م0131