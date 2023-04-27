الجزائر 7 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستسلم رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم اليوم رسالة خطية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.سلم الرسالة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور النيجر حالياً.وأكد الجانبان خلال اللقاء الالتزام الكامل بمواصلة العمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المنطقة برمتها.ووفق بيان للخارجية الجزائرية، أطلع الوزير عطاف الرئيس بازوم على واقع العلاقات في المنطقة المغاربية و الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إزاحة العقبات التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، في إطار لجنة الوساطة الدولية تحت رئاسة الجزائر.//انتهى//23:55ت م0135