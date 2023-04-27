القاهرة 8 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخطاب الذي أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما يخص نشأة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الخطاب لا يعد مسيئاً للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ بداية الاحتلال فحسب، متأسفاً على موافقة الخطاب للرواية الإسرائيلية.وشدد أبو الغيط -في بيان- له على أن التصريحات المهنئة للمحتل تجاهلت كشف حقيقته، وممارساته، وسلبه لحقوق الفلسطينيين، وطرده لهم من أراضيهم، مؤكداً أن هذه الممارسات مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي يتحدث عنها المسؤولون الأوروبيون دوماً.//انتهى//00:01ت م0001