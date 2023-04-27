جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسحقق فريق الاتحاد، فوزا ثميناً على ضيفه فريق الشباب، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في قمة لقاءات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.الاتحاد كان السباق بالتسجيل من نقطة الجزاء في الدقيقة 18 نفذها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، فيما عادل للشباب من نقطة الجزاء أيضاً مهاجمه جوانكا عند الدقيقة 67، إلا أن الاتحاد خطف الفوز مجدداً من ركلة جزاء عند الدقيقة 106، بقدم مهاجمه عبدالرزاق حمدالله.وبهذه النتيجة، عزز فريق الاتحاد صدارته ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب الوصافة النصر، بينما يحتل الشباب المركز الثالث بـ50 نقطة.// انتهى //00:11ت م0002