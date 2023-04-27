عواصم 8 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الخميس مدعومة بتقارير تحقيق أرباح، ولا سيما التقارير الصادرة عن دويتشه بنك وباركليز التي خففت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي، في حين ارتفعت أسهم شركة سيمكورب الدنمركية بعد إبرام صفقة مع الشركة التي تدير البورصة الألمانية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة محققاً مكاسب لأول مرة في ثلاث جلسات.وقفزت أسهم شركة سيمكورب للبرمجيات 38.3 بالمئة إلى صدارة المؤشر بعد أن أعلنت البورصة الألمانية عن عرض استحواذ بقيمة 3.9 مليارات يورو على شركة البرمجيات. وتراجعت أسهم البورصة الألمانية 7.7 بالمئة. وارتفع سهم باركليز 5.3 بالمئة على أساس أرباح ربع سنوية فاقت التقديرات، حيث عوض الأداء المرن من البنك الاستهلاكي الضغط على خطوط الأعمال الرئيسة الأخرى.وارتفع دويتشه بنك 2.5 بالمئة بعد زيادة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الأول بعد أن عوض الدخل من أسعار الفائدة المرتفعة تراجع العائدات من البنك الاستثماري.//أنتهى//00:44ت م0004