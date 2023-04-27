واغادوغو 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، المواطن البوركيني عبدالله ويدراوغو، الذي تم إجلائه من قبل القوات البحرية الملكية السعودية من جمهورية السودان، السبت الماضي.وعبر ويدراوغو خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على جهودها الإنسانية من خلال إجلاءه إلى المملكة ومن ثم إلى وطنه.// انتهى //01:04ت م0005