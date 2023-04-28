نيويورك 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 287.89 نقطة أو 2.43 %، لينهي التداول عند 12142.24 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضا مرتفعا 78.75 نقطة بما يعادل 1.94 % إلى 4134.74 نقطة.وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 525.25 نقطة أو 1.58 % إلى 33827.12 نقطة.// انتهى //03:44ت م0009