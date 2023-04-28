طوكيو 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 41ر 194 نقطة، أو ما يعادل 68ر0% ، ليصل إلى 09ر28652 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 10ر14 نقطة، أو69ر0% ، ليصل إلى 61ر2046 نقطة.// انتهى //06:08ت م0012