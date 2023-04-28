جاكرتا 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الجمعة إن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفُقد آخر عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة.وأفاد مسؤولون أن العبارة كانت تقل حوالي 74 شخصا إلى جزيرة تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد حوالي 30 دقيقة من إبحارها.وأشارت الوكالة إلى أن البحث ما زال جاريا عن الشخص المفقود.// انتهى //07:40ت م0017