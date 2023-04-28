واغادوغو 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقتل 33 جنديا وأصيب 12 آخرون بهجوم شنه مسلحون على موقع عسكري شرقي بوركينا فاسو، في أحدث موجة عنف تشهدها البلاد.وذكر الجيش البوركيني في بيان أن الهجوم استهدف الوحدة العسكرية في أوجارو بالمنطقة الشرقية، موضحا أن الجنود الذين حوصروا في الهجوم قَتلوا ما لا يقل عن 40 مسلحا قبل وصول التعزيزات.يشار إلى أن بوركينا فاسو تشهد منذ العام 2015 م دوامة من العنف بسبب هجمات تشنها مجموعات مسلحة عبر الحدود، ما تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص على مدى السنوات السبع الماضية، بينهم مدنيون وعسكريون، بالإضافة إلى نزوح مليوني شخص.// انتهى //07:49ت م0019