واشنطن 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأعلن الجيش الأمريكي تحطم مروحيتين هجوميتين خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ولاية آلاسكا، أمس، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.وذكرت الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأمريكي في بيان لها أن مروحيتين من طراز "آي أتش-64 آباتشي" تحطمتا بالقرب من هيلي في آلاسكا خلال عودتهما من رحلة تدريبية، وقد توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.وأوضح البيان أن الحادث قيد التحقيق، مشيرا إلى عدم توافر معلومات فورية عن حالة الطيارين.// انتهى //07:56ت م0021