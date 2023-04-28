القاهرة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة.وسلطت الضوء على إعلان مصر عن عبور 16 ألف نازح من غير المصريين إلى حدودها من السودان خلال الأيام القليلة الماضية.ورصدت الأوضاع الميدانية على الساحة السودانية، لافتة الانتباه إلى المعارك المحتدمة التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتابعت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وعرجت صحف مصر على إعلان منظمة الصحة العالمية أن انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 95 % منذ بداية العام الجاري، محذرة في الوقت ذاته من أن الفيروس ما يزال موجودًا.// انتهى //08:02ت م0022