الرباط 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتوقيف الأمن المغربي أمس، 13 شخصًا مواليًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا بصدد تنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حساسة، ومؤسسات أمنية.وسلطت الضوء على التطورات العسكرية بالسودان، لافتة إلى استمرار المعارك لليوم الثالث عشر بالعاصمة الخرطوم، وفي إقليم دارفور غرب البلاد، بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها.وتناقلت صحف الجمعة إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتشاد، بأنها أحصت أكثر من 1000 أسرة لاجئة من السودان بسبب النزاع الدائر .وأشارت إلى الاشتباكات العنيفة التي جرت في بوركينا فاسو بين قوات الجيش ومجموعة إرهابية، أسفرت عن مقتل 33 جنديًا نظاميًا و 40 إرهابيًا.وتناولت إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن ستنشر اسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بطريقة دائمة وروتينية.وتطرقت الصحف المغربية إلى موافقة برلمان ليتوانيا على قانون يسمح بإعادة طالبي اللجوء، في إجراء إضافي لمكافحة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر الحدود مع بيلاروس.// انتهى //09:37ت م0023