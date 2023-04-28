تونس 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، التي تزور تونس حاليًا، مشيرة إلى أن اللقاء حث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.وسلطت الضوء على دعوة رئيس جمهورية جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي أسوماني طرفي النزاع في السودان إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية العسكرية" و احترام حياة المدنيين واستئناف المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة.وتناولت صحف الجمعة مباحثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي -خلال اتصال هاتفي- تطورات الأوضاع في السودان.وتطرقت صحف تونس إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.// انتهى //09:54ت م0025