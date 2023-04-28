القدس المحتلة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، واستمرار عمليات الاعتقال، واعتداءات المستوطنين، على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا، وتنديد الحكومة الفلسطينية بهذا الحصار المستمر لليوم السادس على التوالي، الذي فاقم من معاناة الفلسطينيين.وأخبرت صحف الجمعة عن ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة النرويجية، حظر استيراد سلع وخدمات الشركات، التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.وتناولت إعلان سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من الجالية الفلسطينية والقادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية، عبر معبر أرقين الحدودي، حيث توجه 194 مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وقرار القاهرة فتح معبر رفح الجمعة لتمكينهم من الوصول إلى غزة.وأشارت الصحف الفلسطينية إلى الجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل نزع فتيل الأزمة في السودان، والتوصل لوقف إطلاق النار، واستمرار الجهود لإجلاء الرعايا، والجهود المبذولة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر التي نزحت إثر الأزمة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من السودانيين.// انتهى //10:09ت م0027