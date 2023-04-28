القدس المحتلة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنين تجمعوا على أبواب الأقصى، ونفذوا عملية اقتحام لباحاته، في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبوابه، لعرقلة وصول المصلين، القادمين لأداء صلاة الجمعة.في ذات السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من طولكرم والبيرة، بينهما أسير محرر، وتخللت عمليات الاقتحام إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين.// انتهى //10:16ت م0028