الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس ، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبداللاييف .وأكد معالي الأمين العام خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات الخليجية –الأذربيجانية لخدمة المصالح المشتركة، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان وسبل تعزيزها وبحث الوسائل الكفيلة لتنميتها وتطويرها في شتى المجالات، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان عام 2013م، بما في ذلك تفعيل كافة مجالات التعاون بين الجانبين، بما في ذلك الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي، والثقافة والسياحة والتعليم والتواصل بين الشعوب، والعمل على عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي- الأذربيجاني بناءً على نجاح المنتدى الأول في عام 2017.كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //10:30ت م0029