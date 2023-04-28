الخرطوم 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم موافقة القوات المسلحة السودانية على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارًا من مساء أمس.وأولت اهتمامًا باستقبال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة بجدة أمس، مبعوث رئيس مجلس السيادة في السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السفير دفع الله حاج علي، الذي قدم شرحًا حول موقف الحكومة السودانية من تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.ونشرت صحف الجمعة ترحيب الآلية الثلاثية والرباعية بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية.ونقلت قلق الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس، إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع أعمال عنف في الجنينة بغرب دارفور.ولفتت الانتباه إلى تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، من تعرض 50 ألف سوداني يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم للموت، جراء انقطاع العلاج المُنقذ للحياة.وركزت صحف السودان على تأكيد رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تشاد آن كاثرين شيفر، أن غالبية الوافدين في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية الأساسية الفورية، مثل الغذاء والماء والمأوى ولم شمل العائلات.// انتهى //11:08ت م0032