القدس المحتلة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام واسعة، نفّذتها قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف، ومحاصرة عدة منازل، مما أسفر عن وقوع جرحى، واعتقال عدد آخر، مبيّنة أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مخيم جنين، وحاصرت حي الجبريات في المخيم، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول لإخلاء الجرحى.من جانبه أكد مستشفى بن سينا في جنين أن ثلاثة جرحى أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، بينهم طفل.// انتهى //12:39ت م0035