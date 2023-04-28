عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
المدينة المنورة ٨ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٣م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً .
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13:29ت م
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