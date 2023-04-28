المدينة المنورة ٨ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٣م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً .// انتهى //13:29ت م0037