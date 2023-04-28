عام/ " الأرصاد " : أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
جيزان 07 سوال 1444 هـ الموافق 27 ابريل 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والريث ، والدائر بني مالك ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.
وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساء.
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14:00ت م
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