جيزان 07 سوال 1444 هـ الموافق 27 ابريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والريث ، والدائر بني مالك ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساء.//انتهى//14:00ت م0041