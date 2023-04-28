جدة 8 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستواكب المملكة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يصادف الـ 28 من شهر أبريل من كل عام، والذي يستهدف ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية وتعزيز حماية العاملين في مكان العمل، من خلال تطوير المعايير الوطنية في هذا المجال؛ مبرزة خلال مشاركتها تطبيق المعايير العالمية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية في مختلف ميادين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.وعززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها في رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل وثقافة الوقاية لدى أصحاب العمل والعُمال مع تأكيد رفع امتثال الشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على منشآت القطاع الخاص بتطبيق لوائح ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.وأكدت الوزارة حرصها على تطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سعياً منها لإيجاد بيئة عمل جاذبة سليمة وصحية ومستدامة؛ حيث أن استثمار المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية يسهم في تعزيز ربحية المنشأة واستدامتها.يذكر أن منظمة العمل الدولية تحتفي بهذا اليوم العالمي منذ عام 2003م، وكانت قد أصدرت في عام 2001م مبادئ توجيهية حول أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأصبحت هذه المبادئ التوجيهية نموذجًا مُستخدمًا لتطوير المعايير الوطنية في هذا المجال؛ حيث تُعتبر منظمة العمل الدولية الجهاز الأنسب لتطوير مبادئ توجيهية دولية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية.// انتهى //15:33ت م0046