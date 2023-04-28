دوشنبه 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات و الفحم للتدفئة وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد احتياجاً،وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية طاجيكستان.// انتهى //16:11ت م0050