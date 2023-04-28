عام / 300 مستفيد من المساعدات الإغاثية المتنوعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة مؤمنو بود بولاية خاتلون في طاجيكستان
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
دوشنبه 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات و الفحم للتدفئة وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد احتياجاً،
وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية طاجيكستان.
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16:11ت م
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