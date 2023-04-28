حجة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 397 مستفيدًا، خلال المدة من 5 - 11 أبريل 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 78 مريضًا، وعيادة الطوارئ 29 فردًا، وعيادة الباطنية 278 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 94 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 397 فردا.// انتهى //16:11ت م0052