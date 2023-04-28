جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستستعد إدارة تقويم فعاليات جدة لإطلاق عرض سيرك دو سليه Vizion اليوم ضمن تقويم فعاليات جدة ٢٠٢٣، والتي تم تطويرها خصيصًا لجمهور المملكة العربية السعودية نظرًا للإقبال الذي حصل عليه عرض Fuzion في موسم جدة ٢٠٢٢.حيث سيقدم عرضاً استثنائيًا لمحبي السيرك والذي يشارك فيه 150 عضواً من 11 دولة مختلفة ويقدمه مجموعة من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال والذي يجمع بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.كما ستشمل الفعالية العديد من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعل مع الجمهور.الجدير بالذكر أن عرض سيرك دو سليه Vizion في جدة هذا العام استغرق إنتاجه قرابة الخمسة أشهر، وسيقدم عرضًا استثنائيًا لجميع عشاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأة للجمهور المحلي والزوار على حد سواء.كما تتاح التذاكر للزوار عبر تطبيق وموقع فعاليات السعودية saudievents.sa لعروض سيرك دو سليه Vizion والذي سيستمر لمدة شهر.// انتهى //16:36ت م0054