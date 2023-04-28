تونس 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض تونس الدولي للكتاب 2023 في دورته السابعة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية بعنوان "حلق بأجنحة الكتاب"، والذي افتتحه اليوم فخامة الرئيس التونسي الدكتور قيس بن سعيد، بحضور سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ويستمر لمدة 10 أيام، بمشاركة 323 عارضًا يمثلون 22 دولة، كما يضم المعرض نحو 500 ألف عنوان.ويعرض ركن الوزارة - المشارك ضمن جناح المملكة - مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم.. حيث بلغت 77 ترجمة وعرض 8 روايات ومصحف برايل الخاص بالمكفوفين، وأيضا التفسير الميسر.. كما يستعرضعددا من التطبيقات الالكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد.. كما يمكّن زوار المعرض من زيارة الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي.من جانب آخر، يقدم ركن "الشؤون الإسلامية" آلاف النسخ من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم هدية للزوار.// انتهى //17:07ت م0057