جيزان 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة محافظة هروب في منطقة جازان على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //17:44ت م0059