عام / شرطة محافظة هروب تقبض على شخصين بحوزتهما نبات القات المخدر
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
جيزان 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
قبضت شرطة محافظة هروب في منطقة جازان على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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