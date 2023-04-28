مكة المكرمة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأدرج المركز الوطنيّ للتَّخصيص مستشفى جامعة أم القُرى ضمن قائمة المشاريع المتاحة للمستثمرين في قطاع التَّعليم؛ تمهيدًا لطرحه رسميًا على المنصَّة المخصَّصة لذلك.ويعد المستشفى الجامعي ضمن مشاريع خطَّة الجامعة الإستراتيجية ٢٠٢٧ الواقع ضمن برنامج تطوير البنية التحتيَّة، وتبلغ مساحته 88 ألف متر مربع وبسعة 400 سرير؛ مما يجعله مستشفى ممكِّنًا للتَّميُّز في التَّعليم الطِّبي والبحوث العلميَّة المتخصِّصة وتقديم خدمات الرِّعاية الصحيَّة للمجتمع المحلي وضيوف الرَّحمن من الحجاج والزُّوار والمعتمرين، و يتميَّز مستشفى جامعة أمِّ القرى بموقعه الجغرافي وقربه من المشاعر المقدَّسة؛ مما يجعل له قيمة إضافيَّة بمشاركة المختصِّين من أعضاء هيئة التَّدريس وطلبة الكليَّات الصِّحيَّة في الجامعة.// انتهى //18:08ت م0061