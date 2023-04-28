أبها 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //19:11ت م0065