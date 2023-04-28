حائل 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات اليوم، على عرض الجهود الأمنية بالمنطقة والجهود القائمة خلال الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات، وذلك في الاجتماع الذي رأسه اليوم، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي .وشاهد سموه عرضاً مرئياً تضمن الحملة الأمنية المنفذة في المنطقة وأبرز الجهود والمبادرات والبرامج الأمنية المستقبلية، منوها بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله من رعاية واهتمام بشباب الوطن وحمايتهم من آفة المخدرات، مشيدا بالمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية والجهود القائمة من الأمن العام ممثلاً في الجهات الأمنية التابعة لها في المنطقة عبر تقديم خدماتها الإنسانية والأمنية وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل الممارسات التقنية الحديثة، التي تضمن تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن .// انتهى //19:11ت م0066